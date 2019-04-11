Украина занимает последнее место в Европе по уровню трудовых доходов граждан.

В 2018 году средняя зарплата в Украине составила 8865 грн (277 евро) и превысила только минималку в Болгарии (261 евро), которая является самой низкой в ​​ЕС.

Эти цифры озвучены во время слушаний в Комитете парламента по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на тему Проблемы формирования заработной платы в бюджетной сфере и на государственных предприятиях.

По результатам анализа, проведенного Офисом по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде, самые высокие среднемесячные зарплаты у руководителей предприятий нефтегазового сектора Украины – более 32 тыс. евро. При этом в Польше такие топ-менеджеры получают около 27 тыс. ввро, в Великобритании – около 19 тыс. евро.

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В то же время уровень превышения над средней зарплатой по стране кардинально разный: в Украине – 146 раз (2017), в Польше – 39 раз, в Великобритании – 13 раз.

То есть диспропорция между средней оплатой труда по стране и зарплате руководителя нефтегазового предприятия в среднем в 8 раз больше в Украине, чем в других странах.

По прогнозам Минфина, в 2020 году средняя зарплата в Украине должна вырасти до 11 451 грн, а в 2021-м – до 12 835 грн.