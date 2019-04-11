Дебаты на НСК Олимпийский могут стать самыми массовыми за всю историю Украины.

Если дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройдут на НСК Олимпийский, то за ними смогут наблюдать более 70 тыс. граждан.

Сотрудники стадиона считают, что билеты нельзя будет купить так же как, например, на футбольный матч.

– Билеты не будут продавать потому, что они, наверное, будут раздавать между своими командами. Это же политика, не может быть платных билетов, – сказала одна из сотрудниц НСК Олимпийский.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Полиция уже начала подготовку к дебатам даже несмотря на то, что точное время их проведения еще неизвестно.

А в интернете уже начали продавать фейковые билеты на дебаты, за которые просят 187 грн.

К слову, кандидат в президенты Петр Порошенко предложил провести дебаты на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14.