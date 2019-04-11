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Факты / Украина / Политика

Демонстрация избирательного бюллетеня: Ляшко, мэры и нардепы оплатили штрафы

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нарушители избирательного процесса начали получать админпротоколы.

Демонстрация избирательного бюллетеня: Ляшко, мэры и нардепы оплатили штрафы

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что народному депутату Олегу Ляшко выписали административный протокол за демонстрацию избирательного бюллетеня с результатом своего волеизъявления.

Также он добавил, что во время избирательной кампании открыто более 300 уголовных производств.

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– 24 подозрения уже объявлены и 8 дел находятся в суде. Также более 500 административных протоколов  уже объявлены и, в том числе, многим народным депутатам, мэрам городов, двум руководителям областных администраций за публичную агитацию на избирательных участках, – заявил Аваков.

Также министр отметил, что сейчас все нарушители получили административные наказания.

Ранее Факты ICTV писали, что самым массовым нарушением на выборах 2019 стало разглашение тайны голосования.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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