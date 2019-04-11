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Факты / Украина / Политика

Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров

Букмекеры все еще уверены, что больше шансов стать новым президентом Украины имеет Владимир Зеленский.

Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров

Ставки на выборы президента Украины 2019, которые продолжатся во втором туре 21 апреля, принимают букмекерские агентства.

Как известно, украинцы снова пойдут на избирательные участки, чтобы отдать голос за одного из двух кандидатов во втором туре – Владимира Зеленского или Петра Порошенко.

Согласно прогнозам крупных букмекерских контор в Украине, эксперты не сомневаются, что Украина получит нового президента – Зеленского.

Читайте: На 14 и 19 апреля: НСК Олимпийский получил запросы кандидатов по дебатам

К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Фото: Dreamstime

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