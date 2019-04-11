Сегодня, 11 апреля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди.
Погода в Украине сегодня принесет дожди, а иногда даже грозы. Однако не стоит бояться значительного ухудшения погоды западным и северным областям.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
В большинстве западных и северных областей ожидается 3-8° тепла ночью. Днем потеплеет до 9-14° выше нуля.
На остальной территории Украины несколько теплее. Ночью столбики термометров покажут 5-10° тепла, а днем можно ожидать 16-21° выше нуля.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 11 апреля
В Киеве сегодня ожидается дождливая погода.
Температура ночью 6-8°, а днем не стоит ожидать значительного потепления – 10-12° тепла.
К слову, в апреле средняя температура воздуха составит около 9-12° выше нуля.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+