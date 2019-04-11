Сегодня, 11 апреля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди.

Погода в Украине сегодня принесет дожди, а иногда даже грозы. Однако не стоит бояться значительного ухудшения погоды западным и северным областям.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В большинстве западных и северных областей ожидается 3-8° тепла ночью. Днем потеплеет до 9-14° выше нуля.

На остальной территории Украины несколько теплее. Ночью столбики термометров покажут 5-10° тепла, а днем ​​можно ожидать 16-21° выше нуля.

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В Киеве сегодня ожидается дождливая погода.

Температура ночью 6-8°, а днем ​​не стоит ожидать значительного потепления – 10-12° тепла.

К слову, в апреле средняя температура воздуха составит около 9-12° выше нуля.