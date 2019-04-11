В выходные дожди пройдут на всей территории Украины. Похолодает на несколько градусов.
В субботу, 13 апреля, дожди накроют восток, юг и часть центральных областей Украины.
На остальной территории – без осадков.
Тепло в южных и восточных регионах – до +18.
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Значительно будет значительно температура воздуха в других частях страны.
В центре в среднем +15, на севере +11, в западных областях холодное всего – до +10, правда, на Закарпатье +16.
В Киеве без существенных осадков, ночью 4-6, а днем 9-11 выше нуля.
На воскресенье, 14 апреля, синоптики прогнозируют дожди почти везде, кроме, севера, северо-запада и восточных областей.
Температура воздуха на юге достигнет +15, на Закарпатье +14, в центре и на востоке +12, на севере и западе – в среднем +11.
В столице сухо, ночью 2-4 градусов тепла, днем до +11.
К слову, в апреле средняя температура воздуха составит около 9-12° выше нуля.