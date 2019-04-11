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Факты / Украина

Похолодание с дождями: какой будет погода в выходные (КАРТА)

В выходные дожди пройдут на всей территории Украины. Похолодает на несколько градусов.

Погода

В субботу, 13 апреля, дожди накроют восток, юг и часть центральных областей Украины.

На остальной территории – без осадков.

Тепло в южных и восточных регионах – до +18.

Читайте: Дожди и потепление до +20: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Значительно будет значительно температура воздуха в других частях страны.

В центре в среднем +15, на севере +11, в западных областях холодное всего – до +10, правда, на Закарпатье +16.

В Киеве без существенных осадков, ночью 4-6, а днем ​​9-11 выше нуля.

На воскресенье, 14 апреля, синоптики прогнозируют дожди почти везде, кроме, севера, северо-запада и восточных областей.

Температура воздуха на юге достигнет +15, на Закарпатье +14, в центре и на востоке +12, на севере и западе – в среднем +11.

В столице сухо, ночью 2-4 градусов тепла, днем ​​до +11.

К слову, в апреле средняя температура воздуха составит около 9-12° выше нуля.

Источник: Гидрометцентр

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