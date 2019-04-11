Бывший резидент студии Квартал 95 Денис Манжосов рассказал, почему проигнорировал пресс-конференцию, а также добавил, что Владимир Зеленский не употребляет наркотики.

Экс-участник Квартала 95 Денис Манжосов рассказал, что последнее время ему часто звонят представители СМИ, дабы услышать компромат на кандидата в президенты Владимира Зеленского.

– Сегодняшнюю конференцию я собирал ради одного: чтобы глаза в глаза донести людям, несмотря на то, что произошло межу нами много лет назад, ни в коем случае не может послужить тем, чтобы я говорил что-то плохое в сторону своих детских, юношеских товарищей, – заявил Манжосов.

Также он добавил, что Владимир Зеленский не употреблял наркотики.

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Кроме того, Денис Манжосов заявил, что не видит Владимира Зеленского на посту президента ближайшее время.

– Я не принимаю стороны Владимира Зеленского в этой кандидатской программе – у меня на, то есть свои личные взгляды, свое образование, которое говорит о том, что Володя может быть президентом в любое время, но, на мой взгляд, не в эти жаркие дни для нашей страны, – отметил актер.

Также Манжосов рассказал, что вынужден был покинуть пресс-конференцию до ее начала, так как от организаторов поступило сообщение о минировании здания и о возможных провокациях.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве сорвалась пресс-конференция экс-участника студии Квартал 95 Дениса Манжосова.

Источник: Прямой