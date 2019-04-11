Украинская авиакомпания SkyUp Airlines теперь будет летать в Париж и Ниццу (Франция) из Киева и Харькова.

SkyUp открыла продажу билетов во Францию. Уже 11 апреля первый рейс в Париж (аэропорт Шарль-де-Голль) отправится из Киева. График маршрута: вторник, четверг и воскресенье.

Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 2248 грн.

12 июня стартует второй рейс Киев – Ницца. График: среда и суббота. Цена билета в одну сторону без багажа – от 2917 грн.

В Париж SkyUp летать из Харькова. Полеты начнутся с 11 июня 2019 и будут два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Цена – от 2714 грн.

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К слову, лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении рейсов из Киева в польский Люблин с 30 июня.