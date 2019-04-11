Выплата субсидий “живыми деньгами” продлится еще два месяца – в апреле и мае.

Выдача денег пенсионерам в рамках монетизации субсидий будет проходить в апреле и мае.

О том, что программа соцвыплат, которая стартовала 1 марта, продлится еще два месяца заявил Павел Розенко.

Вице-премьер-министр напомнил, что в целом Пенсионный фонд и Ощадбанк выплачивают “живые деньги” около 3,5 млн семей.

Ежемесячно украинцам насчитывают 5,7 млрд грн.

В среднем субсидия деньгами составляет 1680 грн.

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По словам Розенко, монетизация субсидий продолжится и в следующем отопительном сезоне.

К слову, в Укрпочте отчитались, что в марте выплатили пенсионерам 1,9 млрд грн монетизированных субсидий.

Источник: ZN.UA