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Факты / Украина

Трое военных ВСУ ранены на Донбассе

С начала суток на Донбассе ранения получили трое украинских военных.

Трое военных ВСУ ранены на Донбассе

Трое военных Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе с начала суток, рассказал представитель Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, по состояние состоянию на 12.00 в районе проведения ООС зафиксировано уже шесть обстрелов боевиков. В двух случаях применялись минометы.

Первый обстрел зафиксирован вблизи Водяного.

Второй около 7.00 возле Катериновки и Молодежного.

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Следующий обстрел зафиксирован в 7.20 около Павлополя и длился почти 2,5 часа.

С 9.20 до 10.00 произошли два прицельных обстрела в районе Авдеевки с применением автоматических гранатометов.

Также российско-оккупационные войска повторно обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции военных в Водяном.

К слову, артиллерийские подразделения оперативного командования Запад прошли учения на Ровенском военном полигоне.

Источник: Минобороны

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