В Киеве появилась миниатюрная скульптура в виде Золотых ворот.

На улице Ярославов Вал, 21/22а в Киеве появился миниатюрный памятник Золотым воротам.

Он был создан скульптором Марко Галенко и установлен в рамках проекта Шукай.

Скульптура стала 14-й по счету в проекте. В прошлом году в Киеве появились такие памятники: Котлета по-киевски, Киевский каштан, Киевский торт, Киевское сухое варенье, Киевский экипаж, Киевский трамвай, Киевская плинфа, Киевский фонтан, Киевский слон, Киевский граммофон, Киевская пектораль и Киевский Самсон.

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В 2019 году появился Киевский компьютер и Золотые ворота.

К слову, создание и реализацию проекта миниатюрных скульптур в Киеве поддерживает агрегатор платежных систем Interkassa.

– Новый арт-объект символизирует историю развития торговли со времен Киевской Руси до появления электронной торговли и онлайн-оплат, – сказали в пресс-службе.













В Киеве появился миниатюрный памятник Золотым воротам / 3 фотографии

Ранее в киевском парке открыли памятник Илье Муромцу.

Источник: Шукай/Facebook