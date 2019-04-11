33 года прошло с момента крупнейшей ядерной аварии – взрыва на Чернобыльской АЭС. История катастрофы, воспоминания ликвидаторов и современное состояние Зоны – обо всем этом в материале Фактов ICTV.

Момент аварии

26 апреля 1986 в 01.23 на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, который полностью разрушил четвертый энергоблок.

Когда оператор нажал красную кнопку, чтобы по плану остановить работу реактора, напряжение резко прыгнуло, что и привело к взрыву.

В Зоне Отчуждения работала радиационная разведка, которая измеряла уровень радиации, определяла самые опасные точки и передавала информацию дезактиваторам. Специалисты, в свою очередь, ликвидировали последствия аварии. Например, убрав верхний слой почвы, радиация уже уменьшалась в 10 раз.

– Официальная доза облучения, которую я получил – 120 мкР/ч (микро Рентген в час). Кожа стала коричневого цвета, немного тошнило. Однако, это быстро прошло, – вспоминает ликвидатор Алексей Бреус.

У ликвидаторов в день катастрофы было две основные задачи – погасить огонь и найти пострадавших.

Советский союз признал факт аварии лишь после того, как на одной из станции в Швеции зафиксировали остатки радиоактивных веществ.

По Международной шкале ядерных событий авария на ЧАЭС получила 7 уровень – самый высокий в истории.

Воспоминания и изменения

– Впечатляющая картина была летом 1986. Новой, красивый город, а людей нет. О существовании населения дает знать только выстиранное белье на балконах, которое люди не успели забрать, – рассказывает председатель Ассоциации чернобыльского туризма Сергей Мирный.

Утро выходного дня. Обычная киевская семья поехала на пикник под Чернобылем. Пошел дождь, и они вернулись. Дома встретили взволнованного соседа, сотрудника СБУ. Он рассказал об аварии и посоветовал уехать из города на несколько дней.

– Сильные эмоции были тогда, когда впервые увидел разрушенный реактор из окна автобуса. Потом – когда проверил уровень радиации, – вспоминает оператор четвертого блока ЧАЭС Алексей Бреус.

Катастрофа повлияла не только на физическое здоровье людей, а и на общее эмоциональное состояние.

– Я отходил от Чернобыля около двух лет – в основном психологически. Вообще избегал разговоров на эту тему, – делится воспоминаниями один из ликвидаторов.

Гиды и частые туристы отмечают, что Зона становится доступнее. Сейчас пребывания в Рыжем лесу не является опасным, как лет пять назад. Собственно, и рыжим его уже трудно назвать, ведь он возвращается в свое прежнее состояние.

– Я приезжаю сюда уже десятый год, и основное изменение, которое я заметил, помимо уменьшения уровня радиации, – это захват территории природой, – отмечает один из туристов.

В Зону Отчуждения понемногу начинают возвращаться хищники: волки, медведи, рысь. Это является свидетельством того, что природа обновляется и становится пригодной для жизни большинства жителей из цепи питания.

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Однако, единственные животные, которые уже привыкли к присутствию людей – это собаки. Других увидеть крайне тяжело.

Нынешнее состояние

Сам Чернобыль пострадал не так сильно, как Припять, ведь она ближе расположена к реактору. К тому же, волны радиации частично обошли город.

Сейчас в Чернобыле живут 150-200 самоселов. Большинство из них – бывшие жители, которые не захотели покидать свои дома, или же вернулись через некоторое время.

Фактически, в Чернобыле можно жить, если вести себя в нем максимально осторожно. Однако, почва все еще содержит радиоактивные элементы, которые только начинают распадаться или будут находиться в опасном состоянии еще несколько десятков лет.

– То, что мы можем здесь стоять – колоссальное достижение ликвидаторов. Уровень радиации меньше в тысячи раз, чем 33 года назад. В частности, последний этап – это накрытие саркофага, что уменьшило показатели еще три раза, – рассказывает Сергей Мирный.

Уровень радиации возле реактора составляет 70 мкР/ч, что в пять раз больше, чем в Киеве. Допустимая норма – 30 мкР/ч.

Общая доза облучения, которую получают туристы за целый день пребывания в Зоне – такая же, как и за час полета на самолете.

А вот с Припятью ситуация иная.

Припять – город-призрак Советского Союза, который погряз в плену радиации, город, куда не дошла декоммунизация и где остановилось время.

Ты проходишь по улицам и видишь жилые дома, общественные места и другие сооружения – все, как в обычном городе. Однако, с одной особенностью – они пустые и разбитые.





























В плену радиации: в каком состоянии современная Чернобыльская зона / 7 фотографий

Из-за отсутствия людей и, соответственно, технической поддержки, большинство зданий находятся в аварийном состоянии. Основная их опасность не в высоком содержании радиации, а в том, что какая-то часть может рухнуть.

Самое известное место в Припяти – парк аттракционов. Это парк, в котором так и не успели поиграть дети, ведь торжественное открытие планировали на 1 мая.

Чертово колесо, автодром, качели – железо вобрало в себя очень много радиации и стало символом покинутой Зоны Отчуждения.

























В плену радиации: в каком состоянии современная Чернобыльская зона / 6 фотографий

В общем, Припять – это город, в котором преобладает природа. Если поехать туда в мае-июне, то он будет напоминать большой Мариинский парк. Правда, пустой.

Центральная площадь кажется опустошенной. Это своеобразная асфальтовая поляна в лесу.

Местами возникает ощущение, что ты идешь по небольшому лесу. А потом среди деревьев замечаешь ряд фонарей. Это возвращает к реальности и пониманию того, что они стоят вдоль аллеи, которая полностью обросла травой и деревьями.

Перспективы туризма

Туризм зарождался постепенно. Сначала это были небольшие группы специалистов, визиты власти, затем начали ездить делегации.

После Революции Достоинства администрация Зоны начала лояльно относиться к посетителям.

Ежегодно в Припять приезжает все больше туристов. Лишь в 2018 их было около 75 тыс., большая часть из которых – иностранцы. Шансы встретить в Припять англичанина выше, чем шансы встретить киевлянина.

– Для нас это нечто новое и необычное. Радиация – это звучит загадочно и интересно, – делится впечатлениями турист из Великобритании.

Украинцы привыкли к тому, что есть такой мистический город, в котором никто не живет. Мы изучаем это в школьной программе и каждый год отмечаем годовщину катастрофы. А для иностранцев само слово радиация – это уже что-то новое.

В новом сезоне Зона Отчуждения планирует принять более 100 тыс. туристов.

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Общественная организация Ассоциация чернобыльских туроператоров отмечает, что для привлечения еще большего количества посетителей, нужно развивать инфраструктуру.

За прошлый год члены организации разработали новые типы маршрутов Чернобыльской зоны, среди которых и водные.

Также ассоциация уже несколько лет работает над тем, чтобы эта территория получила статус Места культурного наследия ЮНЕСКО.

Раньше Факты ICTV писали, как добраться до Чернобыля, сколько это стоит и безопасно ли вообще.

Анастасия Дячкина