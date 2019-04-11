Действующий президент Петр Порошенко подписал указы, которыми назначил 38 судей в Высший антикоррупционный и апелляционный суды.

Во время принятия присяги судьями Порошенко призвал Антикоррупционный суд безотлагательно начать свою работу.

– 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде. У вас есть все рычаги и инструменты, чтобы быть успешными, – сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что судьи имеют особые гарантии безопасности и он не намерен вмешиваться в их работу.

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Президент доволен тем, что около 40% победителей конкурса в Антикоррупционный суд не были ранее судьями, а были адвокатами и научными деятелями.

Антикоррупционный суд должен заработать уже к началу лета и он будет рассматривать дела топ-коррупционеров.

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