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Факты / Украина / Политика

В Украине запустили Высший антикоррупционный суд

Действующий президент Петр Порошенко подписал указы, которыми назначил 38 судей в Высший антикоррупционный и апелляционный суды.

Петро Порошенко

Во время принятия присяги судьями Порошенко призвал Антикоррупционный суд безотлагательно начать свою работу.

– 38 новых судей приступают к исполнению обязанностей в совершенно новом суде. У вас есть все рычаги и инструменты, чтобы быть успешными, – сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что судьи имеют особые гарантии безопасности и он не намерен вмешиваться в их работу.

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Президент доволен тем, что около 40% победителей конкурса в Антикоррупционный суд не были ранее судьями, а были адвокатами и научными деятелями.

Антикоррупционный суд должен заработать уже к началу лета и он будет рассматривать дела топ-коррупционеров.

Ранее мы писали, как изменить место голосования через суд.

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