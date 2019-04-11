19 апреля с заходом солнца представители иудаизма во всем мире начнут отмечать Песах – еврейскую Пасху.

По еврейскому календарю празднование Песаха начинается с вечера 14 дня месяца нисана. В этом году празднование начнут 19 апреля, в пятницу, и заканчивают ночью 27 апреля.

История праздника Песах насчитывает не одно столетие. Это самый важный и древнейший праздник в иудаизме.

Песах с иврита переводится как “прошел”. Имеется в виду описан в Библии эпизод во время десятой египетской казни. За то, что фараон отказался отпустить евреев из рабства, на него и всех жителей его страны обрушились страшные казни.

Последней из них стала смерть первенцев в каждой семье. Но евреев это наказание не коснулось – то есть Бог “прошел мимо”.

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Ужаснувшись, что случилось с первенцами (а смерти не избежал даже его собственный сын), фараон все же решил отпустить евреев. Собственно, отмечают в Песах именно это событие – выход из Египта и освобождения еврейского народа из рабства.

Запрещено работать 20-21 апреля и 26-27 апреля. С некоторыми ограничениями разрешено работать 22-25 апреля.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников Украины на 2019 год.