Причастным к созданию видео, где Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, грозит 5 лет тюрьмы.

Видео в соцсетях, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, заинтересовало правоохранителей.

В Нацполиции Украины заявили о возбуждении уголовного дела по этому поводу.

Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выявить лица, которые причастны к заказу, созданию и распространению ролика.

Также полиция обратится к администрации соцсетей с требованием удалить видео.

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Его создателям грозит 5 лет тюрьмы по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

Напомним, кандидат в президенты Петр Порошенко сравнил кампанию Зеленского с сюжетом фильма.

Фото: Команда Зеленского