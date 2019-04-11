Причастным к созданию видео, где Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, грозит 5 лет тюрьмы.
Видео в соцсетях, где кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, заинтересовало правоохранителей.
В Нацполиции Украины заявили о возбуждении уголовного дела по этому поводу.
Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выявить лица, которые причастны к заказу, созданию и распространению ролика.
Также полиция обратится к администрации соцсетей с требованием удалить видео.
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Его создателям грозит 5 лет тюрьмы по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.
Напомним, кандидат в президенты Петр Порошенко сравнил кампанию Зеленского с сюжетом фильма.
Фото: Команда Зеленского