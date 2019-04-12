Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления времени в эфире Общественного телевидения и радио кандидатам в президенты Украины.

ЦИК установила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на канале Общественного телевидения и радио для проведения агитации перед выборами.

Таким образом, Владимиру Зеленскому предоставлено время на телевидении 18 апреля с 20.00 до 20.30. На Общественном радио – 17 апреля с 19.00 до 19.30.

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У Петра Порошенко будет время на телевидении 18 апреля с 20.51 до 21.21 и 17 апреля с 20.00 до 20.30 на радио.

Ранее Факты ICTV писали о том, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Источник: ЦИК