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Факты / Украина / Политика

Больше, чем на Лиге чемпионов: в МВД рассказали об охране во время дебатов

Если дебаты кандидатов в президенты проводить на НСК Олимпийский, для охраны мероприятия выделят больше полицейских, чем для Лиги чемпионов.

НСК Олімпійський

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что для охраны дебатов на НСК Олимпийский выделят больше полицейских, чем для Лиги чемпионов.

Правоохранители будут проводить очень жесткие фильтрационные мероприятия, для чего понадобится большое количество сотрудников.

– Не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов, – сказал Шевченко.

Полицейских планируют расположить в большем количестве локаций для того, чтобы можно было обеспечить правопорядок и безопасность всех присутствующих.

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В МВД также призвали граждан с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.

К слову, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко произошла ссора в прямом эфире.

Источник: МВД

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