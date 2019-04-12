Если дебаты кандидатов в президенты проводить на НСК Олимпийский, для охраны мероприятия выделят больше полицейских, чем для Лиги чемпионов.

Директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что для охраны дебатов на НСК Олимпийский выделят больше полицейских, чем для Лиги чемпионов.

Правоохранители будут проводить очень жесткие фильтрационные мероприятия, для чего понадобится большое количество сотрудников.

– Не удивляйтесь большому количеству правоохранителей, которые, возможно, будут и в большем количестве, чем это было во время Лиги чемпионов, – сказал Шевченко.

Полицейских планируют расположить в большем количестве локаций для того, чтобы можно было обеспечить правопорядок и безопасность всех присутствующих.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

В МВД также призвали граждан с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности.

К слову, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко произошла ссора в прямом эфире.