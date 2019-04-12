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Факты / Украина / Политика

Очень разные избиратели: почему Зеленский не идет на дебаты

Чуть больше, чем через неделю, состоится второй тур выборов в президенты Украины, однако до сих пор неизвестно, будут ли дебаты.

Зеленський

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказался от участия в дебатах 14 апреля, которые предложил Петр Порошенко.

Во время дебатов избиратели смогут увидеть, как настроены кандидаты по ряду различных вопросов.

Возможно, именно поэтому Зеленский пытается как можно дольше не идти на дебаты. Исследование показало, что настроения его избирателей очень отличаются.

– 56% сторонников Зеленского хотят в НАТО, 35% – внеблоковости. 52% хотят поддержки украинского языка, а 41% равных условий для всех языков, – рассказал Павел Казарин.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

К слову, глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что связь через телемост между кандидатами в президенты будет возможна уже после дебатов на Общественном.

Источник: Ранок у великому місті

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