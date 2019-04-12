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Факты / Украина / Политика

Марта не Борщ, а Берш: экс-прокурор ничего не знает о вероятном назначении в ГПУ

Бывший американский прокурор Марта Берш заявила, что ничего не знает о своем возможном назначении генеральным прокурором Украины в случае победы кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Марта не Борщ, а Берш: экс-прокурор ничего не знает о вероятном назначении в ГПУ

Марта Берш удивлена слухами, что ее планируют назначить генпрокурором Украины. Она сказала, что ничего об этом не знает, как и о своем “украинском” происхождении.

Из-за неверно переведенной фамилии, Марта Берш стала мифическим персонажем украинской политики. Борщ – ошибочный перевод, который породил мысли, что американка имеет украинское происхождение и сможет преодолеть коррупцию в Украине.

Фамилия американского прокурора Martha Boersch переводится, как Берш.

Марта Берш стала известной в Украине благодаря участию в деле экс-премьер-министра Павла Лазаренко, где она была прокурором. Через некоторое время юрист покинула государственную должность и основала частную юридическую фирму.

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В 2017 году Берш подала свою кандидатуру на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины, но потом отозвала ее, объясняя это тем, что у нее плотный график работы.

Нагадаємо, команда Зеленского назвала имена своих экспертов.

Источник: Тексти.org.ua

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