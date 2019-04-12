В украинской армии появится новая военная награда – медаль За ранение.

Министерство обороны Украины вводит медаль За ранение и она станет первой в системе реформирования наград.

На аверсе будет изображен трезубец на фоне двух скрещенных мечей остриями вверх и тернового венца.

На реверсе будет написано За жертву крови в боях за свободу Украины. Также на этой стороне будет находиться номер медали. С его помощью можно будет проконтролировать выдачу награды и избежать подделок.

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Количество и тяжесть ранений определяется веточками. Их будут крепить на ленте медали или планке – белая или серебряная – для легких ранений, желтая или золотая – для тяжелых.

На ленте могут находиться одновременно три веточки разных цветов, а на планке для повседневной формы одежды – одна за самое тяжелое ранение.

Ранее американский полковник Роберт Питерс от имени США передал медицинское оборудование для нужд ВСУ.

Источник: Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ