Новая дорога позволит сократить время в пути для водителей из Львова до Мукачево на 2 часа.

В Украине построят новую автомагистраль Львов – Мукачево – Ужгород с ответвлением к венгерской границе.

Для этого Европейский инвестиционный банк предварительно дал согласие выделить грант на подготовку технико-экономического обоснования для строительства дороги.

По новой трассе водители смогут преодолеть путь от Львова до Мукачево на 2 часа быстрее, чем сейчас (за 1 час 30 минут).

Максимальная скорость, которая будет разрешена на автомагистрали, составит 130 км/ч.

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Также отмечается, что дорога будет совмещена с венгерской автомагистралью М3 через КПП Дыйда и словацкой D1 через КПП Ужгород.

К слову, Укравтодор начал проектирование реконструкции дороги М-06 на участке Львов – Ровно.