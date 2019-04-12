Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-министра обороны Украины, лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

Российский суд заочно предъявил Анатолию Гриценко обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Ранее следственный комитет РФ объявил в розыск Анатолия Гриценко и подал ходатайство в Басманный суд Москвы об избрании заочного пресечения в виде заключения под стражу.

Дело относительно Гриценко в России возбудили после его выступления в эфире украинского телеканала еще в 2017 году.

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Тогда он, комментируя гибель командира спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповалова, сказал, что надо ответить на демонстративные, показательные и наглые убийства офицеров.

Напомним, суд Российской Федерации в Ростове-на-Дону признал Павла Гриба виновным в якобы принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой.