Александр Пимкин поделился мнением о необходимости реформы профессионально-технического образования.

Министерство образования Украины в партнерстве с бизнесом должно перейти от решения точечных проблем к системной реформе профессионально-технического образования. Об этом в блиц-интервью рассказал и.о. директора по персоналу группы Метинвест Александр Пимкин.

– Мы, например, на уровне ведомств, или на уровне заместителей министра работаем над вопросами профстандартов, и нам удается постепенно менять эту ситуацию. Но если мы хотим каких-то прорывных результатов, то наших совместных действий сегодня недостаточно. Нам необходимо формирование совместной рабочей группы, нужно выделить людей на full-time, которые будут погружаться в эту проблему и будут менять систему, – отметил он.

Ранее Метинвест заявлял о необходимости разработки национальной стратегии развития профтехобразования и выражал готовность присоединиться к этому процессу.

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Как отметили в компании, она должна лечь в основу комплексных реформ в сфере профтехобразования, нацеленных на восстановление престижа рабочих профессий и повышение качества подготовки технологов для промышленности. Однако в комментарии Пимкин отметил, что инициативы со стороны Минобразования и Минсоцполитики в этом вопросе пока не последовало.

Напомним, Метинвест повысил заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий на 15%.

Источник: uaprom.info