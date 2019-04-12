Начиная с 13 апреля из-за ремонта Шулявского путепровода будут перекрывать дорогу на проспекте Победы.

Демонтаж Шулявского путепровода принесет водителям в столице некоторые неудобства уже завтра.

Так, с 13 до 20 апреля из-за ремонта перекроют дорогу на проспекте Победы. Но частично.

13-15 апреля будет частично ограничено движение в направлении центра столицы, а 16-19 апреля – водителей ограничат в передвижении в направлении области.

Читайте: Ремонт Шулявского моста: как обойти пешеходам (КАРТА)

Кроме того, 16-20 апреля каждую ночь частично будут перекрывать проспект Победы с 23.00 до 6 утра.

К слову, Факты ICTV писали, как изменится движение общественного транспорта на время ремонта Шулявсього путепровода.

Источник: КГГА