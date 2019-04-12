Парламент приостановил рассмотрение поправок к языковому закону. Голосование продолжат после второго тура выборов президента Украины.

Верховная Рада Украины закончила пленарное заседание и приостановила рассмотрение поправок к закону о языке. Следующее заседание запланировано на 23 апреля, поэтому голосование за внесение поправок продолжат после второго тура выборов.

– Хочу напомнить вам, что с 15 по 19 апреля нардепы работают в комитетах, комиссиях и фракциях, поэтому очередное пленарное заседание ВРУ состоится во вторник, 23 апреля, – сказала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

12 апреля Рада не рассмотрела ни одной правки в законопроект о функционировании украинского языка как государственного.

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Сейчас ко второму чтению согласовано 88% поправок.

Политики планируют создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.

Факты ICTV узнали, почему языковой вопрос подняли перед выборами, что предусматривает законопроект и заставит ли он украинцев общаться исключительно на украинском.