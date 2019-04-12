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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Скачки доллара во время выборов – эксперты назвали причину

Эксперты констатируют, что президентские выборы не оказывают негативного влияния на валютный курс.

Скачки доллара во время выборов – эксперты назвали причину

Высокую волатильность рынка после первого тура выборов эксперты объясняют повышенным спросом на валюту, экспортом и импортом.

Начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль заявил, что перед началом выборов украинцы очень активно покупали валюту, из-за чего курс доллара взлетел выше отметки 27 грн/доллар.

Со своей стороны, нерезиденты-инвесторы продемонстрировали высокий спрос на гривневые бумаги Министерства финансов, что увеличило предложение валюты.

Действия Нацбанка также помогли уменьшить курсовые колебания. НБУ за прошлую неделю выкупил с рынка 118,4 млн долларов, сообщил руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

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По мнению руководителя аналитического департамента ИК Concorde Capital Александра Паращия, все же основным фактором, который приводит к волатильности рынка в данный период – это экспорт и импорт.

– Сейчас ситуация на внешних рынках для нас благоприятная.

К слову, Факты ICTV писали, что будет с гривной после президентских выборов и в какой валюте выгоднее хранить сбережения.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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