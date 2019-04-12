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Факты / Украина

Силы ООС потеряли бойца и уничтожили девять оккупантов

За последние сутки оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Во время обстрелов один украинский военный погиб и восемь получили ранения.

ООС Донбас

Ни один выстрел противника в зоне ООС не остался без адекватного ответа: девять оккупантов уничтожено, еще восемь – ранены.

По данным штаба, боевики четыре раза применили тяжелое вооружение, а также БМП, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Под огнем врага оказались Лебединское, Павлополь, Новотроицкое, Новоселовка, Гнутово, Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Пищевик и Чермалык.

С начала суток оккупанты дважды обстреляли позиции наших защитников в полосе ответственности группировки Восток: из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Пищевик, со станковых противотанковых гранатометов – Чермалык.

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Напомним, на Донбассе погибла женщина-доброволец Яна Червоная с позывным Ведьма.

ИсточникОперація об’єднаних сил

Фото: ООС

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