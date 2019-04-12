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Факты / Украина

Украина сняла запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту Вершютцу

СБУ отменила запрет на въезд в Украину австрийскому журналисту, шефу украинского бюро телеканала ORF Кристиану Вершютцу.

Крістіан Вершютц

Журналист Кристиан Вершютц на своей странице в Facebook поблагодарил официальных и неофициальных помощников в снятии запрета на въезд в Украину.

Он также опубликовал скан письма СБУ, в котором указано, что запрет снят “в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых лицу был запрещен въезд”.

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Напомним, ранее СБУ запретила Кристиану Вершютцу въезд в Украину сроком на один год. Основанием для этого стала необходимость обеспечения безопасности журналиста, который заявлял об угрозах его жизни в Украине. После этого Вершютц подал иск в Окружной админсуд Киева.

В МИД Украины заявили, что запрет является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству.

ИсточникChristian Ferdinand Wehrschütz

Фото: Christian Ferdinand Wehrschütz

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