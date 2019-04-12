21 апреля в Украине пройдет второй тур выборов президента Украины. Факты ICTV разобрались, как проголосовать не по месту прописки, и что для этого нужно.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля, следовательно те, кто проживают не по месту регистрации, но хотят проголосовать – должны получить справку для временного изменения места голосования.

Изменить место голосования необходимо не позднее, чем до 15 апреля.

В Украине процесс голосования затруднен оккупацией Крыма и Донбасса. Также есть люди, которые покинули эти территории и живут далеко от дома.

Не стоит забывать о тех, кто переехал в областные центры или столицы. Часто они снимают жилье и работают в других городах, поэтому не имеют возможности приехать проголосовать туда, где прописаны.

Стоит сказать, что процедуру голосования для внутришньоперемищених лиц и жителей оккупированных территорий значительно упростили.

Как голосовать ВПЛ и жителям Донбасса

Отправиться в ближайшее Государственный реестр избирателей (список можно найти тут На месте написать заявление о просьбе временно изменить место голосования.

Для похода в Государственный реестр избирателей необходимо взять только паспорт и ксерокопию .Эта норма предусмотрена законом Украины Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Процедура временной смены места голосования проходит по идентичной процедуре, как и в ситуации с переселенцами. Разница лишь в списке необходимых для этого документов.

Какие документы нужны для изменения места голосования

Кроме копий паспорта нужна справка, которая аргументирует изменении места голосования.

Справка с места учебы или работы;

Справка о праве собственности или аренду жилья;

Документы о рабочая командировка (если есть).

Билеты на поезд, которые удостоверяют пребывание в другом городе в день выборов.

При изменении места голосования вы напишете заявление и вам выдадут справку для голосования. Данные и свое имя в новом списке избирателей можно проверить в Личном кабинете избирателя.

Напомним, по состоянию на 11 апреля уже более 116 тыс. украинцев воспользовались возможностью временного изменения места голосования на президентских выборах во втором туре.