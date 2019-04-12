Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Блаженнейший Святослав (Шевчук) заявил, что информационная война, которая является составляющей гибридной, пытается разделить украинское общество на так называемые целевые группы.

Блаженнейший Святослав (Шевчук) в выступлении на 12-м Киевском форуме высказал мнение о том, что украинцев пытаются с помощью различных технологий поделить, провести границы между теми, кто смотрит телевизор и не смотрит его.

– Действительно, мы можем ходить в одну церковь, но читать информацию из различных социальных сетей, и быть совершенно разными в своей оценке тех обстоятельств в обществе, в которых мы находимся сейчас, – отметил Блаженнейший Святослав.

В таких обстоятельствах, по его мнению, роль церкви или религиозных институтов заключается в том, чтобы формировать “так называемые сердцевинные ценности, которые всегда являются едва ли не основным фундаментом организации любой общественной формации”.

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К слову, в декабре 2018 года СБУ во время обысков в помещениях УПЦ Московского патриархата нашла материалы, разжигающие религиозную и межконфессиональную рознь.

Фото: Блаженніший Святослав Шевчук