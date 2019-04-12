В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что они непричастны к черному ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском.

Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко отрицает причастность к ролику, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает грузовик.

В штабе заявили, что не имеют никакого отношения к указанному ролику и назвали его “черным”.

– В ответ на многочисленные запросы журналистов сообщаем, что предвыборный штаб Петра Порошенко не имеет никакого отношения к “черному” ролику о кандидате в президенты Владимире Зеленском с кокаином, – говорится в сообщении.

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Ролик, в котором Зеленского сбивает грузовик, появился в сети 11 апреля.

К слову, 11 апреля кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский устроили словесную перепалку в прямом эфире.