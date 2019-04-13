Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский согласились провести дебаты перед вторым туром выборов. Факты ICTV собрали самую важную информацию на данный момент.

Дебаты пройдут во второй раз за время независимости Украины. В законе о выборах установлена дата – последняя пятница перед днем выборов, с 19.00 до 22.00, то есть 19 апреля.

Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.

Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе Олимпийский, тот согласился.

Позже Порошенко призвал кандидата-соперника прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

В эфире программы Свобода слова на ICTV он еще раз дал обещание, что придет на дебаты 14 и 19 апреля, чтобы страна могла сознательно избрать своего президента.

13 апреля. В Администрации президента сообщили, что Петр Порошенко придет на дебаты на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.00.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что на НСК будут пускать всех желающих.

12 апреля. Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что во время дебатов 19 апреля с 20.00 до 21.00 на НОТУ не предусмотрено включение через телемост.

Однако после них в 21.20 начнется программа, во время которой планируется устроить дискуссию с кандидатами в президенты. Именно во время нее и возможно включение через телемост.

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления эфирного времени кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко на канале Общественного телевидения и Общественного радио НОТУ для проведения предвыборной агитации.

Зеленскому – с 20.00 до 20.30;

Порошенко – с 20.51 до 21.21.

11 апреля. В штабе Владимира Зеленского предложили провести дебаты в формате телемоста.

Такое предложение выдвинули для того случая, если Петр Порошенко придет на Общественное телевидение, а Зеленский будет находиться на НСК Олимпийский.

Дебатов между кандидатами в президенты Украины в виде телемоста в прямом эфире UA: Суспільне не может быть.

Об этом сообщил глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины НОТУ Зураб Аласания.

Команды Владимира Зеленского и Петра Порошенко провели переговоры на территории НСК Олимпийский, но так и не достигли договоренности.

Так, в штабе Порошенко настаивают на проведении “двойных” дебатов – 14 апреля на Олимпийском, а 19-го апреля – в студии Общественного телевидения.

В свою очередь, в команде Зеленского выдвигают другие условия – одни дебаты 19 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В этот же день кандидаты в президенты поговорили по телефону в прямом эфире.

Очень быстро разговор перерос в словесную перепалку между Зеленским и Порошенко.

10 апреля. Руководству НСК Олимпийского поступили запросы о проведении дебатов от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Представители Порошенко настаивают на проведении дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленского – только 19 апреля.

При этом у нынешнего президента заявили, что их кандидат придет на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14.

В Киев прибыли эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA).

Они призвали кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского явиться на НСК Олимпийский между 15.00 и 18.00 для того, чтобы сдать анализы на употребление запрещенных веществ.

Позднее президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский и сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA. Зеленский сдавать анализы так и не появился.

9 апреля. В ЦИК заявили, что не собираются менять постановление о проведении дебатов между кандидатами в президенты именно в студии Общественного телевидения.

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заявила, что пока оснований для этого нет, ведь соответствующие обращения от кандидатов в президенты не поступали.

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что хотят, чтобы дебаты провели именно на стадионе НСК Олимпийский и согласны заплатить половину от необходимой для этого суммы.

Команда Зеленского также готова к встрече с командой Порошенко для того, чтобы обсудить проведение дебатов.

Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что официальные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским будут проведены в студии Общественного вещателя даже в том случае, если ни один из кандидатов не захочет появиться на них.

Если же на дебаты придет только один кандидат, то все время будет отведено ему.

Аласания добавил, что сейчас между штабами кандидатов в президенты отсутствует диалог касательно проведения дебатов перед вторым туром выборов.

Глава фракции БПП заявил, что дебаты на НСК Олимпийский могут состояться только 14 апреля, а 19-го числа должны быть официальные дебаты в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

В команде Порошенко настаивают на встрече с Зеленским 14 апреля, ведь считают, что проводить дебаты 19 апреля слишком поздно.

Спикер штаба Олег Медведев объяснил, что на следующий день после 19-го – день тишины. По его словам, это не даст журналистам возможность проанализировать ответы кандидатов, а избирателям – осмыслить их.

8 апреля Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Порошенко на НСК Олимпийский состоится 19 апреля.

Со своей стороны, Порошенко анонсировал в эфире украинского телеканала датой проведения дебатов 14 апреля. Дни, о которых заявили кандидаты, не сходятся.

В НСК Олимпийский заявили, что окончательную стоимость проведения дебатов можно будет назвать только после того, как будут согласованы все аспекты события.

7 апреля Петр Порошенко заявил, что 14 апреля ждет Владимира Зеленского на НСК Олимпийский для проведения дебатов. При этом Порошенко отметил, что приглашает и зрителей, и все телеканалы.

На дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский предварительно придется потратить около 1 миллиона долларов, заявил глава правления Общественного телевидения Зураб Аласания.

Он также сообщил, что провел встречу с представителями штаба Порошенко и планирует провести встречу с командой Зеленского 8 апреля.

5 апреля оба кандидата пошли сдавать анализы, однако в разных местах.

Зеленский сдавал кровь в Eurolab, а Порошенко приехал на НСК Олимпийский, где у него взяли анализы медики из клиник Борис, Медиком, киевской городской наркологической больницы и государственной неотложной помощи.

После забора анализов Порошенко сказал, что надеется на несколько туров дебатов.

4 апреля появился видеоответ Петра Порошенко, в котором он объяснил, что правила дебатов прописаны в законе про выборы президента, но согласен встретиться с Зеленским на НСК Олимпийский.

В ЦИК заявили, что подобное событие будет расцениваться как политическая агитация и должно проводиться за деньги кандидатов. Согласно закону, дебаты должны проводиться в студии Суспільного.

Тем не менее, глава Суспільного Зураб Аласания заявил, что НОТУ уже начало переговоры о проведении дебатов на НСК Олимпийский.

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После ответа Порошенко Зеленский решил предложить кандидатуру Юлии Тимошенко в роли модератора дебатов и дал ей 24 часа, чтобы подумать.

Порошенко также записал ответ, в котором призвал Зеленского “быть мужиком” и прийти на дебаты на стадион.

К слову, первые результаты анализов кандидата в президенты Петра Порошенко не показали наличия психоактивных веществ.