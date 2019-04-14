14 апреля в 14.14 должны начаться дебаты кандидатов в президенты Украины. Под стадионом собираются люди. Полиция следит за порядком.

Сегодняшние дебаты пройдут не на самом стадионе, а в конференционном зале Олимпийского. Там уже установили трибуны для кандидатов, а также стулья для журналистов.

14 апреля ожидаются проведения дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Возле НСК в Киеве собираются сторонники Петра Порошенко.

Перед стадионом установлено большую сцену с двумя экранами, на которых будут транслировать дебаты. Владимир Зеленский отказался участвовать в этих дебатах и пригласил действующего президента на дебаты 19 апреля.





































Металлодетекторы и полиция: что происходит возле НСК Олимпийский / 9 фотографий

Вход на НСК открыто для всех желающих. Пропускают на стадион через 16 металлодетекторов.

Несколько тысяч правоохранителей работают над сохранением порядка в центре города.

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Ранее Факты ICTV писали как разделится электорат других кандидатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским во втором туре выборов.