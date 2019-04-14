Петр Порошенко ожидает освобождения Россией украинских заложников в ближайшие сроки после окончания выборов президента.
Петр Порошенко уверен в том, что вскоре после окончания выборов президента Украины произойдет прорыв относительно освобождения украинских заложников.
– Здесь я не имею никаких сомнений, что это произойдет сразу после выборов в краткий срок, – заявил он в эфире украинского телеканала.
Президент Украины напомнил о намерении Киева сохранить переговоры в нормандском формате.
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Также Порошенко отметил, что Украина имеет инструменты для обеспечения “пасхального перемирия”, начало которого планируется 18 апреля.
Напомним, Порошенко заявил, что в случае своего переизбрания будет работать над скорейшей организацией саммита в нормандском формате.