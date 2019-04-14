Действующий президент Украины заявил, что в случае повторного избрания его главой государства он будет инициировать изменения в Конституцию, которые предусматривают введение префектов вместо председателей областных государственных администраций.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае повторного избрания инициирует изменения в Конституцию, предусматривающие введение префектов вместо губернаторов.

– Сразу же после президентских выборов я инициирую изменения в Конституцию, по которым должности председателей областных государственных администраций будут ликвидированы, – сказал Порошенко на НСК Олимпийском.

Он добавил, что это будет продолжением реформы децентрализации в Украине.

– Будут префекты с большими и меньшими функциями, а исполнительная власть передается общинам. И это является реализацией реформы, в которую 3-5 лет назад еще никто не верил, – сказал глава государства.

Одразу після президентських виборів ініціюватиму зміни до Конституції, де посади голів обласних держадміністрацій будуть ліквідовані, бо це є продовження реформи децентралізації. Їх мають замінити префекти, з більшими та меншими функціями. Виконавча влада передається громадам! pic.twitter.com/4GCee4l1s2 — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2019 г.

Що стосується контрольних функцій, то в компетенцію префекта буде входити, в тому числі, функція контролю суверенітету і територіальної цілісності.

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