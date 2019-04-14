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Факты / Украина / Политика

Порошенко хочет инициировать создание префектов

Действующий президент Украины заявил, что в случае повторного избрания его главой государства он будет инициировать изменения в Конституцию, которые предусматривают введение префектов вместо председателей областных государственных администраций.

Порошенко хочет инициировать создание префектов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае повторного избрания инициирует изменения в Конституцию, предусматривающие введение префектов вместо губернаторов.

– Сразу же после президентских выборов я инициирую изменения в Конституцию, по которым должности председателей областных государственных администраций будут ликвидированы, – сказал Порошенко на НСК Олимпийском.

Он добавил, что это будет продолжением реформы децентрализации в Украине.

– Будут префекты с большими и меньшими функциями, а исполнительная власть передается общинам. И это является реализацией реформы, в которую 3-5 лет назад еще никто не верил, – сказал глава государства.

Що стосується контрольних функцій, то в компетенцію префекта буде входити, в тому числі, функція контролю суверенітету і територіальної цілісності.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Ранее Факты ICTV писали как разделится электорат других кандидатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским во втором туре выборов.

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