Владимир Зеленский заявил, что ждет Петра Порошенко на дебаты 19 апреля на НСК Олимпийский.

Владимир Зеленский заранее предупредил, что не придет на встречу с Петром Порошенко 14 апреля на НСК Олимпийский.

Так объяснили в штабе кандидата в президенты Украины его непоявление. При этом сегодняшние мероприятия в центре Киева у Зеленского назвали “агитационным митингом Порошенко”.

– Но дебаты сегодня не должны были проходить.

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков напомнил, что их кандидат собирается прийти на дебаты 19 апреля в 19.00 на Олимпийский.

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Он отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

Как сообщалось, Порошенко заявил, что готов прийти на НСК Олимпийский 19 апреля при одном условии.

Фото: Команда Зеленского