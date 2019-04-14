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Факты / Украина

Встреча возле Олимпийского: полиция посчитала людей

Неофициальные дебаты прошли спокойно, минирования столичных объектов не подтвердились.

Встреча возле Олимпийского: полиция посчитала людей

Неофициальные дебаты с участием президента Петра Порошенко (Владимир Зеленский не пришел) прошли без нарушений порядка.

На мероприятия возле НСК Олимпийский пришло до 5 тысяч человек, отчитываются в Нацполиции.

Правоохранители также сообщили, что сигналы о минировании столичных объектов и Майдана Независимости оказались фейковыми. Это подтвердили взрывотехники после проверки.

– Правоохранители проводят тщательную проверку объектов и прилегающую к ним территорию. Информация не подтвердилась.

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Напомним, Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на Свободу слова в эфире ICTV.

Источник: МВД

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