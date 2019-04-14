Проведение встречи с президентом Франции Эммануелем Макроном иниицировала команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Французское издание Le Monde сообщило, что инициатором встречи с Эммануелем Макроном, которая состоялась 12 апреля, выступила команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что об этом изданию сообщили свои источники.

Читайте: Дипломатическое испытание – французские СМИ о встрече Зеленского и Макрона

– По нашей информации, именно команда господина Зеленского выступила с инициативой, предложив французской стороне встречу, – говорится в материале издания.

Ранее Зеленский поделился эмоциями от встречи с Эммануэлем Макроном. Кандидат в президенты рассказал, что встреча с президентом Франции для него прошла “классно и тепло”.

Источник: Le Monde