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Факты / Украина / Политика

Второй тур выборов 2019: ЦИК направила бюллетени на зарубежные участки

Центральная избирательная комиссия отправила на зарубежные участки бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины.

Второй тур выборов 2019: ЦИК направила бюллетени на зарубежные участки

ЦИК передала на 101 зарубежный избирательный участок 436 тыс. 528 бюллетеней.

Передали бюллетени через представителя МИД Украины – и. о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

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– 15 апреля Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков бюллетени для повторного голосования, – заявили в пресс-службе ЦИК.

Ранее Факты ICTV писали, что на второй тур выборов президента Украины зарегистрировались 2 360 международных наблюдателей.

 

Источник: ЦИК

Фото: Dreamstime

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