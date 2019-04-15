Центральная избирательная комиссия отправила на зарубежные участки бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины.

ЦИК передала на 101 зарубежный избирательный участок 436 тыс. 528 бюллетеней.

Передали бюллетени через представителя МИД Украины – и. о. начальника Управления генерального секретариата Святослава Драча.

Читайте: Ставки букмекеров на второй тур выборов президента Украины

– 15 апреля Центральная избирательная комиссия на своем заседании передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков бюллетени для повторного голосования, – заявили в пресс-службе ЦИК.

Ранее Факты ICTV писали, что на второй тур выборов президента Украины зарегистрировались 2 360 международных наблюдателей.