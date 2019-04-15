Администрация президента и полиция прокомментировали появление по Украине бордов с изображением уходящего Петра Порошенко и надписью Конец.
По Украине появились борды, на которых изображен уходящий кандидат в президенты Украины Петр Порошенко и надпись Конец.
Борды выполнены в стилистике предвыборной кампании Порошенко. В Администрации президента заявили, что не имеют к ним отношения.
– Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным, — сказал заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.
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В Нацполиции рекламные борды назвали провокацией, их снимут коммунальные службы.
– Эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика этих материалов, – сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
Тем, кто разместил эти борды грозит наказание согласно ч.2 ст.212-13 КУоАП.
Ране Факты ICTV писали, что по Украине начали появляться рекламные билборды – Петр Порошенко против Владимира Путина.
Фото: Сергей Гришин