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Факты / Украина

Борды с уходящим Порошенко снимут, штаб президента к ним не причастен

Администрация президента и полиция прокомментировали появление по Украине бордов с изображением уходящего Петра Порошенко и надписью Конец.

Борды с уходящим Порошенко снимут, штаб президента к ним не причастен

По Украине появились борды, на которых изображен уходящий кандидат в президенты Украины Петр Порошенко и надпись Конец.

Борды выполнены в стилистике предвыборной кампании Порошенко. В Администрации президента заявили, что не имеют к ним отношения.

– Да вы смеетесь? Мы же не такие уж идиоты, чтобы такое вешать, такую глупость. Мы вообще стараемся осторожно подходить к таким вещам после бордов с Путиным, — сказал заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП Владимир Горковенко.

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В Нацполиции рекламные борды назвали провокацией, их снимут коммунальные службы.

– Эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчика этих материалов, – сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Тем, кто разместил эти борды грозит наказание согласно ч.2 ст.212-13 КУоАП.

Ране Факты ICTV писали, что по Украине начали появляться рекламные билборды – Петр Порошенко против Владимира Путина.

ФотоСергей Гришин

Источники: Громадське, Укрправда

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