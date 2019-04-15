Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало прогноз курсу гривны до 2022 года.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что курс гривны по отношению к доллару США до конца 2019 составит 28,6 грн/$.
- 2020 – 29,5 грн/$
- 2021 – 30 грн/$
- 2022 – 30,5 грн/$.
Также S&P прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2019 году вырастет на 2,5%, в 2020 году – на 2,8%, а в 2021 и 2022 годах рост составит 3%.
Показатель инфляции: 8,1% в 2019 году, 7,5% – в 2020, 7% – в 2021, 6% – в 2022.
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К слову, эксперты констатируют, что президентские выборы не оказывают негативного влияния на валютный курс.
Источник: S&P Global Ratings
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