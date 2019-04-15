Сегодня в Украине будет облачно, но без значительных осадков.
Сегодня ночью ожидается значительное похолодание с заморозками в западных областях, а также переменная облачность.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Возможны порывы до 15-18 м/с в южных, центральных и северных областях.
В северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Ночью здесь температура воздуха составит 1-6°, днем воздух прогреется до 7-12°.
На остальной территории Украины пройдут дожди.
Ночью столбики термометров покажут 3-8° выше нуля, днем потеплеет до 10-15°.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 15 апреля
В Киеве сегодня без осадков.
Температура ночью будет колебаться от 0 до 2° мороза, а днем немного потеплеет – до 7-9° выше нуля.
К слову, средняя температура воздуха в апреле составит 9-12° тепла.