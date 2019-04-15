Сегодня в Украине будет облачно, но без значительных осадков.

Сегодня ночью ожидается значительное похолодание с заморозками в западных областях, а также переменная облачность.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Возможны порывы до 15-18 м/с в южных, центральных и северных областях.

В северных, Винницкой и Черкасской областях облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ночью здесь температура воздуха составит 1-6°, днем ​​воздух прогреется до 7-12°.

На остальной территории Украины пройдут дожди.

Ночью столбики термометров покажут 3-8° выше нуля, днем ​​потеплеет до 10-15°.

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В Киеве сегодня без осадков.

Температура ночью будет колебаться от 0 до 2° мороза, а днем ​​немного потеплеет – до 7-9° выше нуля.

К слову, средняя температура воздуха в апреле составит 9-12° тепла.