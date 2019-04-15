Первые дебаты на Олимпийском прошли в воскресенье. Как они состоялись, почему Зеленский не пришел, как изменилась риторика Порошенко и какие шансы у кандидатов – в материале Фактов ICTV.

Дебаты кандидатов в президенты, которые назначал Петр Порошенко, прошли 14 апреля на НСК Олимпийский. Однако Владимир Зеленский не пришел, поэтому его трибуна так и осталась пустовать.

Как прошли дебаты?

Петр Порошенко анонсировал дебаты на 14:00 14 апреля на НСК Олимпийском, как того изначально хотел Владимир Зеленский.

Впрочем, избирателей собрали не на самом стадионе, а перед ним, где установили сцену.

По разным оценкам, пришло от 5 до 20 тыс. человек – в Нацполиции говорили о 5 тыс., в штабе Порошенко – о 20 тыс.

Президент вышел к украинцам, пообщался с поклонниками, а потом пошел в пресс-центр, где его ждали журналисты.

Так как Владимир Зеленский не пришел, а его трибуна пустовала, Петр Порошенко просто отвечал на вопросы журналистов, что напоминало обычную пресс-конференцию. Модерировал встречу Андрей Куликов.

Факты ICTV писали, о чем говорил президент с журналистами.

Впоследствии он пригласил всех желающих на трибуны стадиона, где спели гимн и сделали общее фото.

Почему не пришел Владимир Зеленский?

Владимир Зеленский с самого начала настаивал на проведении дебатов 19 апреля и отмечал, что будет на стадионе именно в этот день. Поэтому он ожидаемо проигнорировал воскресную встречу.

Ранее Факты ICTV сообщали, почему кандидаты не могут встретиться и что говорит закон о дебатах.

В штабе Зеленского его отсутствие объяснили тем, что дата дебатов была предварительно озвучена:

– Мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на Олимпийском. Будем надеяться, что у него все же найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что Петр Алексеевич просто хочет избежать дебатов, – отметил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Это были не дебаты, а что тогда?

Итак, дебаты, которых все ждали, так и не состоялись.

У кандидатов в президенты все еще остается шанс подебатировать 19 апреля, но встретятся ли они, пока неизвестно.

– Дебаты по факту не сложились. Вчера состоялся концерт или митинг. Это была своеобразная презентация Петра Алексеевича и пресс-конференция далеко не в “тепличных условиях”, – отметил политолог Александр Антонюк.

В штабе Владимира Зеленского негативно отреагировали на мероприятие президента, назвав это “агитационным митингом”.

Петр Порошенко мобилизует избирателей

Риторика действующего президента изменилась, с чем трудно поспорить. После результатов первого тура он начал извиняться за то, что не оправдал ожиданий, возложенных на него, и пообещал учесть ошибки и измениться после переизбрания.

По словам эксперта, Порошенко пытается максимально мобилизовать избирателя, который пока колеблется, за кого голосовать.

– Вчера (14 апреля – Ред.) Петр Алексеевич выглядел несколько иначе. Он был открытым к обществу. Он пытается позиционировать себя как президент и кандидат, который делает рефлексию относительно своих ошибок.

Он добавил, что основной посыл Порошенко в том, что он готов признавать свои ошибки. И такой ход может добавить ему голосов.

– Надо признать, что в течение последних двух недель Петр Алексеевич пытается играть не в таком консервативном ключе, как это было на протяжении всей избирательной кампании начиная с сентября и включая томос-тур.

Порошенко исправляет ситуацию

Накануне второго тура президент активизировался. Он пытается завершить все начатые ранее процессы и показать реальный результат.

Во-первых, 11 апреля он уже запустил Антикоррупционный суд. До этого полгода проходил конкурс на должности судей, который сопровождался постоянными заминками.

Во-вторых, Порошенко провел ряд громких увольнений. Последним стал скандальный Сергей Семочко.

Напомним, заместитель руководителя Службы внешней разведки попал в скандал, когда журналисты опубликовали расследование, где утверждали, что у семьи госслужащего, кроме украинских, имеются еще и российские паспорта, а их состояние значительно превышает заработок самого Семочко.

Кроме того, президент анонсировал обновление команды в случае переизбрания и решительные действия по ряду вопросов – это и Крым, и Донбасс, и освобождение военнопленных.

– За пять лет было немало скандалов, что создали антирейтинг действующему президенту, который не дает ему возможности вырваться вперед настолько уверенно, как бы он того хотел. Поэтому он вынужден смотреть, по чему больше бьют и принимать такие решения для себя и для своей команды, чтобы каким-то образом исправить ситуацию, – отмечает Антонюк.

Самоуверенность Зеленского – преимущество или недостаток?

Владимир Зеленский уверенно выиграл первый тур выборов, оставив далеко позади своих конкурентов. Социология продолжает подтверждать его шансы на победу.

Впрочем, если в первом туре Зеленский избегал общения с журналистами, а тем более с избирателями, то уже во втором от него требуют диалога более напористо.

Пока штаб Владимира Зеленского делает все возможное, чтобы дебаты не состоялись, уверен политолог:

– Штаб Владимира Зеленского уверен в своей победе, и они позволяют несколько пренебрежительное поведение, которое, кстати, может сработать для них в минус.

Кроме того, он отмечает, что Зеленский начал хамить не только действующему президенту, разговаривая с ним в неподходящем тоне, но и всему политическому истеблишменту, в частности Юлии Тимошенко, которую он вызвал арбитром для дебатов.

– Как бы ни относился кандидат в президенты Зеленский к кандидату в президенты Порошенко, есть определенные нормы этикета, которые ему, как новому политику, не позволяют переходить границу корректности. Это может сыграть с ним плохую игру.

Эксперт почти уверен, что дебаты так и не состоятся. Однако окончательно утверждать не берется, оставляя 10% вероятности.

Владимир Зеленский планирует дебатировать 19 апреля, тогда же состоится и официальная встреча кандидатов в студии Общественного вещателя (если, конечно, они придут). Впрочем, как повлияет чрезмерная активность одного кандидата и пассивность другого на их рейтинги – узнаем уже 21 апреля.

Лилия Ященко