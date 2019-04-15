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Факты / Украина / Политика

Раду может распустить до 27 мая новый президент – Березенко

У новоизбранного президента будет возможность распустить Верховную Раду до 27 мая.

Верховна Рада

Заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко заявил, что у нового президента Украины будут юридические основания для того, чтобы до 27 мая объявить досрочные выборы в Верховную Раду.

Он добавил, что правовое подкрепление указанного решения оценивается в соотношении 50 на 50.

– Если бы вы меня спросили, есть ли юристы, которые смогли бы обосновать возможность проведения досрочных выборов – да, есть, – сказал Березенко.

Политик добавил, что именно 27 мая начинается отсчет шести месяцев до выборов в парламент и в этот день у президента все еще будет возможность распустить Верховную Раду.

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К слову, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уже готов к парламентским выборам в Украине.

Источник: Укрправда

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