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Факты / Украина / Общество

Сегодня последний день для изменения места голосования

У жителей Украины 15 апреля есть последняя возможность для того, чтобы изменить место голосования.

Вибори 2019

15 апреля – последний день для изменения места голосования во втором туре выборов президента Украины.

Желающим проголосовать не по месту регистрации, нужно обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра избирателей.

В первом туре изменением места голосования воспользовались более 300 тыс. украинцев.

Поскольку для изменения места голосования во втором туре была всего неделя, то и очереди стали намного больше.

Читайте: Как голосовать на выборах не по месту прописки

Ожидается, что место для голосования во втором туре изменит еще больше граждан.

К слову, по состоянию на 11 апреля место для голосования во втором туре выборов президента Украины изменили 116 тыс. украинцев.

Фото: Getty Images

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