У жителей Украины 15 апреля есть последняя возможность для того, чтобы изменить место голосования.

15 апреля – последний день для изменения места голосования во втором туре выборов президента Украины.

Желающим проголосовать не по месту регистрации, нужно обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра избирателей.

В первом туре изменением места голосования воспользовались более 300 тыс. украинцев.

Поскольку для изменения места голосования во втором туре была всего неделя, то и очереди стали намного больше.

Читайте: Как голосовать на выборах не по месту прописки

Ожидается, что место для голосования во втором туре изменит еще больше граждан.

К слову, по состоянию на 11 апреля место для голосования во втором туре выборов президента Украины изменили 116 тыс. украинцев.