У жителей Украины 15 апреля есть последняя возможность для того, чтобы изменить место голосования.
15 апреля – последний день для изменения места голосования во втором туре выборов президента Украины.
Желающим проголосовать не по месту регистрации, нужно обратиться с соответствующим заявлением в органы Госреестра избирателей.
В первом туре изменением места голосования воспользовались более 300 тыс. украинцев.
Поскольку для изменения места голосования во втором туре была всего неделя, то и очереди стали намного больше.
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Ожидается, что место для голосования во втором туре изменит еще больше граждан.
К слову, по состоянию на 11 апреля место для голосования во втором туре выборов президента Украины изменили 116 тыс. украинцев.