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Факты / Украина

Свобода слова на ICTV – где и когда смотреть эфир

Президент Украины Петр Порошенко выступит в эфире Свободы слова на телеканале ICTV в 22.40.

Петро Порошенко

В 22.40 на телеканале ICTV пройдет Свобода слова с Порошенко.

Президент придет в студию с целью в очередной раз провести дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

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В студию придут советник кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк, а также эксперты Денис Казанский, Инна Кузнецова, Александра Матвийчук, Алексей Якубин, Мирослав Гай, Владимир Горбач и Игорь Рейтерович.

Напомним, 14 апреля состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины. Зеленский на них не пришел.

В штабе Зеленского сообщили, что он не собирался участвовать в дебатах 14 апреля, но придет на НСК Олимпийский 19 апреля в 19.00.

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