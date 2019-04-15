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Факты / Украина / Политика

Владимир Зеленский – кандидат в президенты Украины

Факты ICTV о биографии Владимира Зеленского, его предвыборной программе и декларациях.

Володимир Зеленський

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Он не определил одного победителя, поэтому 21 апреля состоится второй тур, в котором примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Факты ICTV подают все что известно о биографии, предвыборной программе и имуществе Владимира Зеленского.

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Биография

Владимир Зеленский – популярный украинский комик, актер, режиссер, шоумен и продюсер, а с недавних пор и политик. О своем намерении стать президентом страны Владимир Александрович заявил в новогоднюю ночь в прямом эфире одного из украинских телеканалов, опередив поздравления Петра Порошенка, чем вызвал шквал обсуждений.

Владимир Зеленский довольно молодой кандидат, сейчас ему 41 год. Родился в Кривом Роге в семье отца-профессора и матери-инженера, там получил специальность юриста в Криворожском экономическом институте КНЭУ. В студенческие годы принимал активное участие в КВН, вместе с друзьями создал команду 95 квартал, которая в 2003 году переросла в студию по созданию телевизионных и кинопроектов.

Сериал Слуга народа, где Владимир сыграл главную роль учителя истории, фактически стал началом его политического пути. В декабре 2017 года он создает одноименную партию и становится ее лидером.

Политическая программа

Владимир Зеленский срывает все шаблоны: он предложил людям принять участие в создании программы, оставив в соцсетях комментарии по основным проблемам Украины. Основные положения:

  • Содействие развитию цифровой грамотности. Голосование и участие в принятии важных решений через интернет, общий доступ к информации, касающейся бюджета страны, автоматизация публичных процессов в режиме онлайн.
  •  Внедрение законов О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей, Об импичменте президента Украины и Об отзыве народного депутата Украины.
  •  Детенизация экономики, свобода конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное недорогое кредитование, внедрение экономического паспорта, по которому каждый ребенок сможет накапливать средства от реализации государством естественных благ.
  • Борьба с коррупцией, переход к накопительной пенсионной системе, монетизация льгот и субсидий.
  • Реформы образования, переход к страховой медицине, сосредоточение внимания на профилактической медицине, популяризация здорового образа жизни.

Что задекларировал Зеленский?

Владимир Зеленский владеет жилым домом под Киевом (353,3 м²), одной квартирой в столице (131,9 м²) и двумя квартирами совместно с Борисом и Сергеем Шефирами (453,1 м²), земельным участком и двумя парковочными местами.

На счету его жены квартира в Ливадии (129,8 м²) вместе с парковочным местом (16,1 м²), квартира в Киеве, а также нежилые помещения – совместная собственность с семьей Шефиров. С 2014 года семья арендует квартиру в Великобритании (91,9 м²).

Среди задекларированных ценностей несколько дорогих швейцарских часов Владимира и жены Елены, а также кольцо и серьги с бриллиантами. Ездят Зеленские на авто Land Rover Range Rover и на Mercedes-Benz S 500 4Matic.

Наличными шоумен сохраняет $285 тыс., 220 тыс. грн и €50 тыс, в банках Украины – 1,18 млн грн, $16,8 тыс. и €132, а также $417 тыс. в банках Латвии.

Выборы президента – важный шаг в истории страны. Делайте свой выбор сознательно, ведь от голоса каждого зависит дальнейшая судьба государства.

Напоминаем, что более подробно о каждом кандидате можно прочитать в специальном проекте Фактов ICTV о выборах президента 2019.

Фото: Владимир Зеленский, Кравс Евгений/УНИАН

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