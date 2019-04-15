Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов к парламентским выборам в Украине.
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Факты тижня с Оксаной Соколовой ICTV заявил, что уже подготовился к выборам в парламент, даже если они будут досрочными.
– Я к выборам готов. Я понимаю, что выборы будут в 2019 году. На месяц раньше или на месяц позже – это не имеет такого большого значения, – сказал Гройсман.
Премьер-министр считает, что в период перед парламентскими выборами следует заняться изменением системы, чтобы привести новых людей, которые занимались бы изменением ситуации в Украине.
Он добавил, что в стране есть еще много работы и для нее потребуется разумное большинство, разумная коалиция в Верховной Раде.
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К слову, штаб кандидата в президенты Петра Порошенко ведет переговоры о проведении двух раундов дебатов 19 апреля.