PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Пробка от Шулявского до Кольцевой. В Киеве перекрыли проспект Победы

Киев из-за демонтажа Шулявского моста и ограничения движения через проспект Победы снова сковали пробки.

Пробка от Шулявского до Кольцевой. В Киеве перекрыли проспект Победы

Пробки в Киеве мешают водителям в разных районах столицы.

Худшая ситуация сейчас на участке проспекта Победы от метро Святошино до Шулявской, где движение тянется из-за демонтажа Шулявского путепровода.

Улица Вадима Гетьмана на картах полностью “красная”. Ползет транспорт и от станции метро Академгородок до Житомирской.

Читайте: Проспект Победы возле Шулявского моста перекроют – даты

Местами затруднено движение в центре столицы, через Северный мост, Днепровскую набережную и проспект Соборности.

В пробках остановилась также улица Набережно-Рыбальская.

Напомним, Факты ICTV публиковали схему объезда Шулявского моста на время ремонта.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Киевгорстрой признали лучшим застройщиком Киева
Встреча возле Олимпийского: полиция посчитала людей
В Киеве изнасиловали девушку возле собственного дома
В Киеве возле посольства РФ прогремел взрыв
Бар с греческим фаст-фудом Grek i Veter: атмосфера улицы и хип-хопа – Сытый в7
Проспект Победы возле Шулявского моста перекроют – даты
Как получить IT-образование бесплатно: программа переквалификации в Киеве
ДТП в центре Киева: легковушка влетела в микроавтобус
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка