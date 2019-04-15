Киев из-за демонтажа Шулявского моста и ограничения движения через проспект Победы снова сковали пробки.

Пробки в Киеве мешают водителям в разных районах столицы.

Худшая ситуация сейчас на участке проспекта Победы от метро Святошино до Шулявской, где движение тянется из-за демонтажа Шулявского путепровода.

Улица Вадима Гетьмана на картах полностью “красная”. Ползет транспорт и от станции метро Академгородок до Житомирской.

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Местами затруднено движение в центре столицы, через Северный мост, Днепровскую набережную и проспект Соборности.

В пробках остановилась также улица Набережно-Рыбальская.

Напомним, Факты ICTV публиковали схему объезда Шулявского моста на время ремонта.