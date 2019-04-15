Киев из-за демонтажа Шулявского моста и ограничения движения через проспект Победы снова сковали пробки.
Пробки в Киеве мешают водителям в разных районах столицы.
Худшая ситуация сейчас на участке проспекта Победы от метро Святошино до Шулявской, где движение тянется из-за демонтажа Шулявского путепровода.
Улица Вадима Гетьмана на картах полностью “красная”. Ползет транспорт и от станции метро Академгородок до Житомирской.
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Местами затруднено движение в центре столицы, через Северный мост, Днепровскую набережную и проспект Соборности.
В пробках остановилась также улица Набережно-Рыбальская.
Напомним, Факты ICTV публиковали схему объезда Шулявского моста на время ремонта.
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