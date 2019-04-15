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Факты / Украина

Зеленский выдвинул Порошенко три требования

Владимир Зеленский призвал президента Петра Порошенко посадить убийц Екатерины Гандзюк и вспомнить о пленных моряках.

Зеленский выдвинул Порошенко три требования

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выдвинул Петру Порошенко три требования.

Он призвал посадить убийц Екатерины Гандзюк, посадить Свинаручков и вспомнить о пленных в России украинских моряках.

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– Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьезный пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от “я услышал” перешли к “я сделаю”. А именно – посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе, – сказал он.

Напомним, 14 апреля состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины. Зеленский на них не пришел, но Порошенко призвал его прийти на новые дебаты 15 апреля в студию Свободы слова телеканала ICTV.

Источник: Владимир Зеленский/Facebook

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